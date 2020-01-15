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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan sert tepki! 'Bu kafa Zorlu kafası'

Galatasaray'dan sert tepki! 'Bu kafa Zorlu kafası'

Son ilk maçında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımın penaltı isyanı vardı. Maç sonunda Galatasaray hesabından sert ifadeler kullandı.

Galatasaray, 'nda 'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular pozisyon için penaltı itirazında bulunurken teknik direktör de maç sonu yaptığı açıklamasında takımının penaltısının verilmediğini dile getimişti.

Maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı. Galatasaray hesabından sert açıklamalar yaptı.

"GALİBİYETİMİZ ÖNLENMİŞTİR!"

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"

Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 23:47
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