Galatasaray'dan sert tepki! 'Bu kafa Zorlu kafası'
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımın penaltı isyanı vardı. Maç sonunda Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular pozisyon için penaltı itirazında bulunurken teknik direktör Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamasında takımının penaltısının verilmediğini dile getimişti.
Maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.
"GALİBİYETİMİZ ÖNLENMİŞTİR!"
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.
"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 23:47
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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