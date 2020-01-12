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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala transferde elini çabuk tutmak isteyen ekipler vitesi yükseltti. Bu kulüplerden Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Simon Falette'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ile transferde karşı karşıya. İşte o isim ve yaşanan transfer savaşının detayları...
12 Ocak 2020 Pazar 11:50
Güncelleme: 12.01.2020 11:52
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Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. İkinci yarıda kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler birçok yeni ismi kadrosuna katarken bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.
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Bu kulüplerden biri de ilk yarının son haftalarına doğru yakaladığı çıkışı ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen Fenerbahçe.
Yaşadığı mali problemler nedeniyle şu ana dek yalnızca 1 isimle el sıkışmış, sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı.
Bu ismin yanı sıra savunmaya takviye yapmak isteyen Ersun Yanal'ın bu sezon performansıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için ısrarcı olduğu vurgulandı.
Süper Lig'de ikinci yarıda hedef büyüten Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe baskısını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk yarıda gösterdiği performansla Göz-Göz'ü sırtlayan Alpaslan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın listesinde tek yerli oyuncu olarak göze çarpıyordu.