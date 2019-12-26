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26 Aralık 2019, Perşembe
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Serumla pasta üfledi

Serumla pasta üfledi

Başkanı dün 70 yaşına bastı. Stadı'ndaki ofisinde kendisi için hazırlanan pastasını üfleyen Cengiz'in kolunda serum bulunması ve hasta hasta görevinin başında olması dikkat çekti.

Başkanı dün 70 yaşına bastı. Stadı'ndaki ofisinde kendisi için hazırlanan pastasını üfleyen Cengiz'in kolunda serum bulunması ve hasta hasta görevinin başında olması dikkat çekti.

  1. 26.12.2019
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