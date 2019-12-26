Serumla pasta üfledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün 70 yaşına bastı. Türk Telekom Stadı'ndaki ofisinde kendisi için hazırlanan yaş günü pastasını üfleyen Cengiz'in kolunda serum bulunması ve hasta hasta görevinin başında olması dikkat çekti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün 70 yaşına bastı. Türk Telekom Stadı'ndaki ofisinde kendisi için hazırlanan yaş günü pastasını üfleyen Cengiz'in kolunda serum bulunması ve hasta hasta görevinin başında olması dikkat çekti.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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