Nzonzi kararı sonrası Emre Mor'dan sürpriz paylaşım
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması kararının ardından Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı "sabır" ve "odaklanmak" yazılı paylaşım dikkat çekti.
Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alamayan Galatasaray'da ilk fatura, antrenmanda disiplinsiz tavırlar gösterdiği gerekçesiyle Fransız futbolcu Steven Nzonzi'ye kesildi.
Tecrübeli ismin kadro dışı kalmasının ardından takımda performansıyla eleştirilen bir diğer isim Emre Mor'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Instagramn hesabından paylaştığı fotoğrafına "sabır" ve "odaklanmak" etiketlerini koydu.
Genç futbolcunun paylaşımını yorum yapmaya kapatması dikkat çekti.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Nzonzi kararı sonrası Emre Mor'dan sürpriz paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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