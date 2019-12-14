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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Nzonzi kararı sonrası 'dan sürpriz paylaşım

Nzonzi kararı sonrası Emre Mor'dan sürpriz paylaşım

'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması kararının ardından 'un 'dan yaptığı "sabır" ve "odaklanmak" yazılı paylaşım dikkat çekti.

Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alamayan 'da ilk fatura, antrenmanda disiplinsiz tavırlar gösterdiği gerekçesiyle Fransız futbolcu Steven Nzonzi'ye kesildi.

Tecrübeli ismin kadro dışı kalmasının ardından takımda performansıyla eleştirilen bir diğer isim 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Instagramn hesabından paylaştığı fotoğrafına "sabır" ve "odaklanmak" etiketlerini koydu.

Genç futbolcunun paylaşımını yorum yapmaya kapatması dikkat çekti.

  1. 14.12.2019
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