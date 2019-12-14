Nzonzi kararı sonrası Emre Mor'dan sürpriz paylaşım

Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçları alamayan Galatasaray'da ilk fatura, antrenmanda disiplinsiz tavırlar gösterdiği gerekçesiyle Fransız futbolcu Steven Nzonzi'ye kesildi.

Tecrübeli ismin kadro dışı kalmasının ardından takımda performansıyla eleştirilen bir diğer isim Emre Mor'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Instagramn hesabından paylaştığı fotoğrafına "sabır" ve "odaklanmak" etiketlerini koydu.

Genç futbolcunun paylaşımını yorum yapmaya kapatması dikkat çekti.