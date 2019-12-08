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08 Aralık 2019, Pazar
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’i geçti

Real Madrid’i geçti

Alanya karşısında kalesini gole kapatan , bu sezon ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım oldu.

Alanya karşısında kalesini gole kapatan , bu sezon ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım oldu. Cimbom 14 maçta sadece 1 gol yerken, onu 3 golle takip etti. İlk 45 dakikada de 15 maçta 3 gol yedi ve üçüncü sırada yer aldı.

  1. 8.12.2019
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