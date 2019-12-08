Real Madrid’i geçti

Alanya karşısında kalesini gole kapatan Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım oldu. Cimbom 14 maçta sadece 1 gol yerken, onu 3 golle Başakşehir takip etti. İlk 45 dakikada Real Madrid de 15 maçta 3 gol yedi ve üçüncü sırada yer aldı.