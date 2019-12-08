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08 Aralık 2019, Pazar
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Falcao'dan maç sonu paylaşımı

Falcao'dan maç sonu paylaşımı

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara maçıyla dönen , sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'ın 'de Aytemiz 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 78. dakikada oyuna giren , uzun süren sakatlığının ardından yeniden yeşil sahalara dönmüştü.

Kolobiyalı golcü, maç sonrası sosyal medya hesabı aracılığıyla sarı-kırmızılı camiaya mesaj yolladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bana sahalara geri dönme şansını verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Takımın tamamının gösterdiği mücadele ve galibiyet nedeniyle çok mutluyum.


  1. 08.12.2019
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