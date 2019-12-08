Falcao'dan maç sonu paylaşımı
Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara Alanyaspor maçıyla dönen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 78. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, uzun süren sakatlığının ardından yeniden yeşil sahalara dönmüştü.
Kolobiyalı golcü, maç sonrası sosyal medya hesabı aracılığıyla sarı-kırmızılı camiaya mesaj yolladı ve şu ifadeleri kullandı:
Bana sahalara geri dönme şansını verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Takımın tamamının gösterdiği mücadele ve galibiyet nedeniyle çok mutluyum.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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