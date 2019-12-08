Falcao'dan maç sonu paylaşımı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 78. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, uzun süren sakatlığının ardından yeniden yeşil sahalara dönmüştü.

Kolobiyalı golcü, maç sonrası sosyal medya hesabı aracılığıyla sarı-kırmızılı camiaya mesaj yolladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bana sahalara geri dönme şansını verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Takımın tamamının gösterdiği mücadele ve galibiyet nedeniyle çok mutluyum.



