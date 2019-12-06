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06 Aralık 2019, Cuma
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Tek teselli:

Tek teselli: Emin Bayram

Tuzlaspor maçında ilk 11'de forma şansı bulan , abilerinin aksine performansıyla herkesten tam not aldı. ile stoperde görev yapan 16 yaşındaki genç futbolcu, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yaptı, hatta ceza sahasına girerek iki de gol pozisyonu yakaladı.

Tuzlaspor maçında ilk 11'de forma şansı bulan , abilerinin aksine performansıyla herkesten tam not aldı. ile stoperde görev yapan 16 yaşındaki genç futbolcu, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yaptı, hatta ceza sahasına girerek iki de gol pozisyonu yakaladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 'a şans veren ve 11 milyon euro'ya 'ye satılmasında başrol oynayan teknik ekibin Luyindama'nın yokluğunda Emin Bayram'a aynı şansı vermesi bekleniyor.

TERİM NE DEDİ?

"Emin Bayram daha çok küçük ama fiziği, tekniği, oyun görüşü çok iyi. U19 ve U17'de çok izledim. Umarım yeni bir Ozan Kabak kazandırırız. Tuzla karşısında sahanın en iyisi Emin Bayram'dı."

  1. 6.12.2019
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