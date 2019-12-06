Tek teselli: Emin Bayram
Tuzlaspor maçında ilk 11'de forma şansı bulan Emin Bayram, abilerinin aksine performansıyla herkesten tam not aldı. Ahmet Çalık ile stoperde görev yapan 16 yaşındaki genç futbolcu, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yaptı, hatta ceza sahasına girerek iki de gol pozisyonu yakaladı.
Tuzlaspor maçında ilk 11'de forma şansı bulan Emin Bayram, abilerinin aksine performansıyla herkesten tam not aldı. Ahmet Çalık ile stoperde görev yapan 16 yaşındaki genç futbolcu, takımı 2 gol yemesine rağmen görevini yaptı, hatta ceza sahasına girerek iki de gol pozisyonu yakaladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ozan Kabak'a şans veren ve 11 milyon euro'ya Schalke'ye satılmasında başrol oynayan teknik ekibin Luyindama'nın yokluğunda Emin Bayram'a aynı şansı vermesi bekleniyor.
TERİM NE DEDİ?
"Emin Bayram daha çok küçük ama fiziği, tekniği, oyun görüşü çok iyi. U19 ve U17'de çok izledim. Umarım yeni bir Ozan Kabak kazandırırız. Tuzla karşısında sahanın en iyisi Emin Bayram'dı."
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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