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05 Aralık 2019, Perşembe
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'da dikkat çeken istatistik! 'da...

Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! İstanbul'da...

’de lider un 7 puan gerisinde 8’inci sırada yer alan ’ın macerası da kötü başladı. Kendi sahasında 2’nci Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte serisine mağlubiyetle giriş yaptı.

'de lider un 7 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 'ın lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasaray'da serüveni mağlubiyetle başladı.

13 MAÇIN 11 TANESİ İÇERİDE
Dün oynadığı Tuzlaspor karşılaşması ile birlikte İstanbul karşılaşmalarına başlayan Galatasaray, bu fikstür avantajını iyi değerlendirerek kupada moral bulmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu beklentisi kötü sonuçlandı. 'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde işini zora sokan Galatasaray, ligde de devre arasına girene kadar kalan dört maçından üç tanesini evinde oynayacak. Bu hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'u, 14 Aralık'ta da Ankaragücü'nü konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, 16'ncı haftada deplasmanına çıktıktan sonra ilk yarının son maçında kendi sahasında 'u ağırlayacak.

5 DEPLASMANDAN 3 TANESİ İSTANBUL'DA
Galatasaray, 24'üncü haftada iç sahada oynayacağı maçına kadar olan süreçte kupa da dahil olmak üzere 5 deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu deplasman maçlarından 3 tanesinde İstanbul'daki takımlara konuk olacak. Ligde 21'inci haftada 'ya konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, 23'üncü haftada ise ezeli rakibi ile 'de karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte Galatasaray, 2-0 kaybettiği 'nın rövanşında Tuzlaspor ile 17 Aralık'ta tur için mücadele edecek.

  1. 05.12.2019
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