Ucuz atlattık!

Radamel Falcao'nun uzayan sakatlığıyla ilgili Yunanistan'dan sürpriz bir yorum geldi. Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, yaz döneminde Falcao ile Olympiakos'un da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ve bu durumun da kulüp için iyi olduğunu dile getirdi. Nikolakopoulos, "Falcao sakat. Ne zaman oynayacağı da belli değil" yorumu yaptı.