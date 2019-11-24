Ucuz atlattık!
Radamel Falcao'nun uzayan sakatlığıyla ilgili Yunanistan'dan sürpriz bir yorum geldi.
Radamel Falcao'nun uzayan sakatlığıyla ilgili Yunanistan'dan sürpriz bir yorum geldi. Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, yaz döneminde Falcao ile Olympiakos'un da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ve bu durumun da kulüp için iyi olduğunu dile getirdi. Nikolakopoulos, "Falcao sakat. Ne zaman oynayacağı da belli değil" yorumu yaptı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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