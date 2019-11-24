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24 Kasım 2019, Pazar
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Ucuz atlattık!

Ucuz atlattık!

 'nun uzayan sakatlığıyla ilgili 'dan sürpriz bir yorum geldi.

'nun uzayan sakatlığıyla ilgili 'dan sürpriz bir yorum geldi. Gazeteci Kostas , yaz döneminde Falcao ile 'un da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ve bu durumun da kulüp için iyi olduğunu dile getirdi. Nikolakopoulos, "Falcao sakat. Ne zaman oynayacağı da belli değil" yorumu yaptı.

  1. 24.11.2019
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