Faruk Süren: İkiye bölündük
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, seçim tartışmalarının gruplaşmaya yol açtığını söyledi. Süren, "Kongreyle ilgili hukukçular karar verecek ama kötü bir görüntü var. Galatasaray'da 'bizimkiler' ve 'ötekiler' diye bir ayrımcılık oluştu." dedi.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, seçim tartışmalarının gruplaşmaya yol açtığını söyledi. Süren, "Kongreyle ilgili hukukçular karar verecek ama kötü bir görüntü var. Galatasaray'da 'bizimkiler' ve 'ötekiler' diye bir ayrımcılık oluştu. Birbirini dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Bunlar üzücü hadiseler" dedi.
18 YIL ÖNCE BIRAKTIM
Kulislerde ismi geçmesine karşın başkan adaylığı gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Süren, "Her seferinde benim adım. çıkıyor. Bir teveccüh bu... Fakat bu işi 18 sene önce bıraktım. Şu anda gayet iyi, keyfim yerinde... Benim adaylık gibi bir niyetim yok" ifadesini kullandı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Faruk Süren: İkiye bölündük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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