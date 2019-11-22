Faruk Süren: İkiye bölündük

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, seçim tartışmalarının gruplaşmaya yol açtığını söyledi. Süren, "Kongreyle ilgili hukukçular karar verecek ama kötü bir görüntü var. Galatasaray'da 'bizimkiler' ve 'ötekiler' diye bir ayrımcılık oluştu. Birbirini dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Bunlar üzücü hadiseler" dedi.

18 YIL ÖNCE BIRAKTIM

Kulislerde ismi geçmesine karşın başkan adaylığı gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Süren, "Her seferinde benim adım. çıkıyor. Bir teveccüh bu... Fakat bu işi 18 sene önce bıraktım. Şu anda gayet iyi, keyfim yerinde... Benim adaylık gibi bir niyetim yok" ifadesini kullandı.