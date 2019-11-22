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22 Kasım 2019, Cuma
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: İkiye bölündük

Faruk Süren: İkiye bölündük

'ın eski başkanlarından , tartışmalarının gruplaşmaya yol açtığını söyledi. Süren, " ilgili hukukçular karar verecek ama kötü bir görüntü var. Galatasaray'da 'bizimkiler' ve 'ötekiler' diye bir ayrımcılık oluştu." dedi.

'ın eski başkanlarından , tartışmalarının gruplaşmaya yol açtığını söyledi. Süren, " ilgili hukukçular karar verecek ama kötü bir görüntü var. Galatasaray'da 'bizimkiler' ve 'ötekiler' diye bir ayrımcılık oluştu. dava eden insanlar var. Hepimiz aynı kulübün üyesiyiz. Birbirimizi dava ediyoruz. Bunlar üzücü hadiseler" dedi.

18 YIL ÖNCE BIRAKTIM
Kulislerde ismi geçmesine karşın başkan adaylığı gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Süren, "Her seferinde benim adım. çıkıyor. Bir teveccüh bu... Fakat bu işi 18 sene önce bıraktım. Şu anda gayet iyi, keyfim yerinde... Benim adaylık gibi bir niyetim yok" ifadesini kullandı.

  1. 22.11.2019
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