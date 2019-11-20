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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'a müjde! maçı öncesi...

Galatasaray'a müjde! Başakşehir maçı öncesi...

, 'in 12'nci haftasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Gabonlu , takımla birlikte çalıştı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMİNA TAKIMLA ÇALIŞTI

Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve dün tedavi gören 'dan iyi haber geldi. Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, ve günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı da, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı. Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Cezayir 'ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, Medipol karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 15:10
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