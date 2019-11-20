Galatasaray'a müjde! Başakşehir maçı öncesi...
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Gabonlu Mario Lemina, takımla birlikte çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
LEMİNA TAKIMLA ÇALIŞTI
Gabon'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve dün tedavi gören Mario Lemina'dan iyi haber geldi. Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fernando Muslera ve Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı da, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı. Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 20.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 15:10
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
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Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Galatasaray'a müjde! Başakşehir maçı öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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