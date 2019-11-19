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Forvet bulundu

Forvet bulundu

'in eski göz ağrılarından Roman Yaremchuk yeniden gündemde... 'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği Yaremchuk için Gent kulübü ile temaslara başlandı.

Fatih Terim'in eski göz ağrılarından Roman Yaremchuk yeniden gündemde... Tecrübeli çalıştırıcı, golcü oyuncunun izlenilmesini talep ederken 'ın scoutları, 'nın ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. 2-2 biten karşılaşmada Gent forması giyen Ukraynalı golcü beraberlik golünü atarak bir kez daha öne çıkmayı başardı. Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Terim'in Yaremchuk için kulüpler nezdinde girişim yapılmasını istedi. 23 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt değeri 6.5 milyon euro civarında...

ÇOK YÖNLÜ

Yaremchuk, 'den 2017 yazında 2 milyon euro'ya Gent'e oldu. Kanatlarda oynayabilen 1.91 boyundaki genç futbolcu, bu sezon 12 maçta 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 19.11.2019
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