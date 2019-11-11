Gaziantep’te ilklerin maçı

Sarı-kırmızılılarda bol rotasyonlu çıkılan Gaziantep maçında alınan galibiyet ve oynanan futbol milli arada ilaç oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in büyük değişiklikler yaptığı maçta birçok ilk yaşandı:

-Ömer Bayram G.Saray'daki ilk golünü attı.

- Feghouli bu sezonki ilk golünü kaydetti.

- Taylan, Galatasaray'da ilk maçına çıktı.

- Emre Taşdemir ilk asistini yaptı.

- Ligde ilk kez bu sistem ile oynadı.

- Nzonzi, Seri, Babel, Nagatomo dörtlüsü ilk kez aynı anda kulübede kaldı.

- Deplasmanda bu sezon ilk kez 2 farklı galibiyet alındı.