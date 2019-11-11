Gaziantep’te ilklerin maçı
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep karşısında alınan 2-0'lık galibiyet milli ara öncesi Galatasaray'a ilaç olurken, bu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekipte birçok ilk yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda bol rotasyonlu çıkılan Gaziantep maçında alınan galibiyet ve oynanan futbol milli arada ilaç oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in büyük değişiklikler yaptığı maçta birçok ilk yaşandı:
-Ömer Bayram G.Saray'daki ilk golünü attı.
- Feghouli bu sezonki ilk golünü kaydetti.
- Taylan, Galatasaray'da ilk maçına çıktı.
- Emre Taşdemir ilk asistini yaptı.
- Ligde ilk kez bu sistem ile oynadı.
- Nzonzi, Seri, Babel, Nagatomo dörtlüsü ilk kez aynı anda kulübede kaldı.
- Deplasmanda bu sezon ilk kez 2 farklı galibiyet alındı.
- 11.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Gaziantep’te ilklerin maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.