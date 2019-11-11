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11 Kasım 2019, Pazartesi
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’te ilklerin maçı

Gaziantep’te ilklerin maçı

'in 11. haftasında karşısında alınan 2-0'lık galibiyet milli ara öncesi 'a ilaç olurken, bu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekipte birçok ilk yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda bol rotasyonlu çıkılan maçında alınan galibiyet ve oynanan futbol milli arada ilaç oldu. Teknik direktör 'in büyük değişiklikler yaptığı maçta birçok ilk yaşandı:

- G.Saray'daki ilk golünü attı.

- Feghouli bu sezonki ilk golünü kaydetti.

- Taylan, 'da ilk maçına çıktı.

- Emre Taşdemir ilk asistini yaptı.

- Ligde ilk kez bu sistem ile oynadı.

- Nzonzi, Seri, Babel, Nagatomo dörtlüsü ilk kez aynı anda kulübede kaldı.

- Deplasmanda bu sezon ilk kez 2 farklı galibiyet alındı.

  1. 11.11.2019
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