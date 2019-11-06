Real Madrid karşısında bu gece kritik bir sıva çıkacak olan G.Saray'ın teknik patronu Fatih Terim, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok" dedi. Tecrübeli hoca, Terim, "Matematik olarak baktığımızda, kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil UEFA Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil. Ya da burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyebilir ki?" değerlendirmesinde bulundu. Terim, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı için eleştirilebileceğini ama felsefesinin her zaman gol üretmek ve atak oynamak üzerine kurulu olduğunu söyledi ve "Yapmamız gereken çok basit, gol atmamız lazım" diye konuştu. Nagatomo'nun bir sorunu olduğunu belirten Terim, bugün forma giyemeyebileceğini sözlerine ekledi.

ZIDANE: MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ

Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane, G.Saray karşısında iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini söyledi. Maçın öneminin farkında olduklarını belirten Fransız çalıştırıcı, "Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Zor anlarda bize yardım ediyor" dedi.

MARCELO: ÇOK ZOR MAÇ OLACAK

Dünkü basın toplantısında kendileri için önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Marcelo, "Çok zor olacağını biliyoruz, çok motive olduk, zor olacak ama bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Yarın (Bugün) neredeyse final olabilir" şeklinde konuştu.

ANDONE: SON MAÇMIŞ GİBİ OYNAMALIYIZ

Terim ile birlikte basın toplantısına katılan Andone, dünyanın en güzel stadında oynayacaklarını belirterek şöyle konuştu: Bizim için son maçmış gibi oynamamız lazım. Rakibe saygılı, ama korkmadan oynamalıyız. Kulübümüzün için iyi bir imaj vermeliyiz.

ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Galatasaray ile işbirliği anlaşması imzalayan Chiliz ve Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus, piyasaya ilk çıkacak olan Taraftar Tokeni'nin İtalyan takımı Juventus olacağını, 2020 itibarıyla da diğer takımların tokenlerinin piyasaya sürüleceğini açıkladı. Galatasaray'ın arz tarihinin ise Şubat 2020 olacağı ifade edildi.