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31 Ekim 2019, Perşembe
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’yı isteriz

Belhanda’yı isteriz

Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan Younes için eski kulübünden sürpriz bir açıklaması geldi. Montpellier'in 2011'de yaşadıkları şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda için açıklamalarda bulunan Başkan , "Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık." diye konuştu.

Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan Younes için eski kulübünden sürpriz bir açıklaması geldi. Montpellier'in 2011'de yaşadıkları şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda için açıklamalarda bulunan Başkan , "Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. Onlar bizim şampiyon kadromuzun bir parçalarıydılar. Onları kadroya nasıl geri katabiliriz bilmiyorum. Kısa bir süre içerisinde bunu yapabileceğimizi umuyorum" diye konuştu. Younes Belhanda, şampiyonluk yaşanılan sezondan 2 yıl sonra 10 milyon euro bedelle 'e transfer olmuştu.

Belhanda, Montpeillier'in şampiyon olduğu sezon Lig 1'de çıktığı 28 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan yıldız oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.

CEZASI KESİLECEK
Teknik direktör , maçında taraftarlara ettiği küfürlere rağmen, Younes Belhanda'ya maçında bir şans daha vermişti. Ancak Beşiktaş yenilgisi sonrası ağır bir fatura keseceğinin sinyalini veren Terim'in ilk hedefindeki isim Faslı oyuncu olacak. Belhanda'ya idari para cezası kesilmesi için çalışmalar başlatıldı.

SERİ SONA GELDİ
'da bu sezon alınan kötü sonuçlara çare aranırken Fatih Terim'in en büyük sürprizinin sezon başında kiralandığı zaman büyük ses getiren Jean Michael Seri'yi kadro dışı bırakmak olacak. Hatta Seri'nin kiralanması için devreye giren menajerle temas kurulduğu ve kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli işlemlere başlanıldığı bile iddia ediliyor.

  1. 31.10.2019
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