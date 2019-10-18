Funda en az 1 ay yok

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 25 yaşındaki oyuncu, Lulea maçında sakatlanmıştı.

WIZARDS BEAL'İ TUTTU

Washington Wizards, Bradley Beal ile 2 yılda 72 milyon dolarlık maksimum kontrat için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki yıldızın, mevcut kontratıyla birlikte 4 yılda kazanacağı miktarın 130 milyon dolar olacağı bildirildi.