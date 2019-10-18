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18 Ekim 2019, Cuma
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Funda en az 1 ay yok

Funda en az 1 ay yok

'na 'ndan kötü haber geldi. Nakkaşoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

'nın oyun kurucularından , sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 25 yaşındaki oyuncu, Lulea maçında sakatlanmıştı.

WIZARDS BEAL'İ TUTTU
, Bradley Beal ile 2 yılda 72 milyon dolarlık maksimum kontrat için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki yıldızın, mevcut kontratıyla birlikte 4 yılda kazanacağı miktarın 130 milyon dolar olacağı bildirildi.

  1. 18.10.2019
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