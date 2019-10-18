Funda en az 1 ay yok
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na Funda Nakkaşoğlu'ndan kötü haber geldi. Nakkaşoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 25 yaşındaki oyuncu, Lulea maçında sakatlanmıştı.
WIZARDS BEAL'İ TUTTU
Washington Wizards, Bradley Beal ile 2 yılda 72 milyon dolarlık maksimum kontrat için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki yıldızın, mevcut kontratıyla birlikte 4 yılda kazanacağı miktarın 130 milyon dolar olacağı bildirildi.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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