Bu da oldu! Galatasaraylı taraftar çocuğunun ismini Falcao koydu
Galatasaraylı taraftardan oğluna Falcao ismi... Sarı-Kırmızılı bir taraftar 27 Eylül 2019 tarihinde doğan erkek çocuğuna Falcao Rüzgar ismini koydu.
Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu sezon başında transfer ettiği Falcao'nun ismini bir taraftar oğluna koydu. Aynı taraftar ayrıca çıkarttığı kimliği sosyal medyadan paylaştı.
Daha önce bazı Galatasaray taraftarları çocuklarına Drogba ve Hagi isimlerini de koymuştu.
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Rize'de çok güzel hareketler
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ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Bu da oldu! Galatasaraylı taraftar çocuğunun ismini Falcao koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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