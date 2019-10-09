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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Bu da oldu! Galatasaraylı taraftar çocuğunun ismini Falcao koydu

Bu da oldu! Galatasaraylı taraftar çocuğunun ismini Falcao koydu

Galatasaraylı taraftardan oğluna Falcao ismi... Sarı-Kırmızılı bir taraftar 27 Eylül 2019 tarihinde doğan erkek çocuğuna ismini koydu.

'ın büyük uğraşlar sonucu sezon başında ettiği Falcao'nun ismini bir taraftar oğluna koydu. Aynı taraftar ayrıca çıkarttığı kimliği sosyal medyadan paylaştı.

Daha önce bazı Galatasaray taraftarları çocuklarına Drogba ve Hagi isimlerini de koymuştu.

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  1. 09.10.2019
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