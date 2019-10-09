Bu da oldu! Galatasaraylı taraftar çocuğunun ismini Falcao koydu

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu sezon başında transfer ettiği Falcao'nun ismini bir taraftar oğluna koydu. Aynı taraftar ayrıca çıkarttığı kimliği sosyal medyadan paylaştı.

Daha önce bazı Galatasaray taraftarları çocuklarına Drogba ve Hagi isimlerini de koymuştu.

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