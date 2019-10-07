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Galatasaray'a tarihi transfer şoku! Meğer Falcao... Galatasaray son dakika haberleri
Galatasaray'ın, transferi için çok mesai harcadığı ve yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun etkisiz kalması adeta hayal kırıklığı yarattı. Geçmiş başarıları göz önüne alınarak büyük beklentiler içine girilen Kolombiyalı yıldızın sarı kırmızılılar ile çıktığı maçlardaki istatistikleri hücum oyuncusundan ziyade defansif bir görüntü ortaya çıkardı. İşte Galatasaray'ın tarihindeki en önemli transferlerden biri olan Radamel Falcao'nun dikey düşüş yaşadığını gösteren rakamlar... (fotomac.com.tr / ÖZEL)
7 Ekim 2019 Pazartesi 11:02
Güncelleme: 07.10.2019 11:13
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Galatasaray'da yaz transfer sezonunun başlamasıyla Falcao sesleri yükselmiş bu isim camianın yanı sıra taraftarlarda büyük bir heyecana neden olmuştu.
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Monaco cephesinin bırakmak istemediği Kolombiyalı golcünün transferi, zorlu ve çetin bir savaş sonrası nihayete ulaşmıştı.
Ve Falcao, Galatasaraylı taraftarlarca havalimanında ihtişamlı bir karşılaşama ile kulübe 'Merhaba' demişti.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu ve Falcao isminin ağırlığı taraflı tarafsız günlerce spor basınında manşetlerle anıldı.
Kolombiyalı oyuncu çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ağlarına bir gol göndererek takımına 3 puan kazandırdı.