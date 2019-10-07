Galatasaray'a tarihi transfer şoku! Meğer Falcao... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'ın, transferi için çok mesai harcadığı ve yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun etkisiz kalması adeta hayal kırıklığı yarattı. Geçmiş başarıları göz önüne alınarak büyük beklentiler içine girilen Kolombiyalı yıldızın sarı kırmızılılar ile çıktığı maçlardaki istatistikleri hücum oyuncusundan ziyade defansif bir görüntü ortaya çıkardı. İşte Galatasaray'ın tarihindeki en önemli transferlerden biri olan Radamel Falcao'nun dikey düşüş yaşadığını gösteren rakamlar... (fotomac.com.tr / ÖZEL)