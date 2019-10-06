Sun: Falcao en kötülerden biri
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao, Manchester United'da son 5 yılda yapılan en kötü transferler arasında gösterildi.
Falcao, Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasının ardından M.United'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi. The Sun'daki haberde 2014'te 6 milyon sterline kiralanan golcünün yüksek maaşına rağmen 29 maçta sadece 4 gol attığı hatırlatıldı.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM'
Club Brugge'e kiralanan Diagne, transferi hakkında Belçaka basınına konuştu. Senegalli forvet, "Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da buraya gelmemde etkili oldu. Belçika'nın başka bir takımına da gidebilirdim ama Brugge'ü seçtim" diye konuştu.
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Sun: Falcao en kötülerden biri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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