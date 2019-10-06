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06 Ekim 2019, Pazar
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Sun: Falcao en kötülerden biri

Sun: Falcao en kötülerden biri

'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği , 'da son 5 yılda yapılan en kötü transferler arasında gösterildi.

Falcao, 'ın görevden ayrılmasının ardından M.United'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi. 'daki haberde 2014'te 6 milyon sterline kiralanan golcünün yüksek maaşına rağmen 29 maçta sadece 4 gol attığı hatırlatıldı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM'
'e kiralanan Diagne, transferi hakkında Belçaka basınına konuştu. Senegalli forvet, "Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da buraya gelmemde etkili oldu. 'nın başka bir takımına da gidebilirdim ama Brugge'ü seçtim" diye konuştu.

  1. 6.10.2019
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