Sun: Falcao en kötülerden biri

Falcao, Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasının ardından M.United'ın yaptığı en kötü transferler arasında gösterildi. The Sun'daki haberde 2014'te 6 milyon sterline kiralanan golcünün yüksek maaşına rağmen 29 maçta sadece 4 gol attığı hatırlatıldı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM'

Club Brugge'e kiralanan Diagne, transferi hakkında Belçaka basınına konuştu. Senegalli forvet, "Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da buraya gelmemde etkili oldu. Belçika'nın başka bir takımına da gidebilirdim ama Brugge'ü seçtim" diye konuştu.