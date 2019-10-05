Galatasaray'da Mariano cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Mariano Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli futbolcusu önümüzdeki hafta Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



SINIRDA OLAN 2 İSİM VAR

Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.







