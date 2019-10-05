Galatasaray'da Mariano cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta başarılı sağ bek oyuncusu Mariano 30. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı fuıtbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edeceği maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Mariano Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli futbolcusu önümüzdeki hafta Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SINIRDA OLAN 2 İSİM VAR
Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.
- 05.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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