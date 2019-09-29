Fenerbahçe’yi Albayrak karşıladı

Derbi maç öncesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sıcak bir karşılama geldi... Sarı-lacivertli kafileyi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stat girişinde karşıladı. Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular otobüsten inerken el sallayarak, 'Hoşgeldiniz' dedi. Albayrak, otobüs şoförünün de yanına giderek elini sıktı ve bir süre sohbet etti.