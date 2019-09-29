Fenerbahçe’yi Albayrak karşıladı
Derbi maç öncesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sıcak bir karşılama geldi... Fenerbahçe yönetimini kimse karşılamadı fakat takım kafilesini 2. Başkan Albayrak ağırladı.
Derbi maç öncesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sıcak bir karşılama geldi... Sarı-lacivertli kafileyi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stat girişinde karşıladı. Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular otobüsten inerken el sallayarak, 'Hoşgeldiniz' dedi. Albayrak, otobüs şoförünün de yanına giderek elini sıktı ve bir süre sohbet etti.
- 29.9.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Fenerbahçe’yi Albayrak karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.