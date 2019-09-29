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29 Eylül 2019, Pazar
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’yi Albayrak karşıladı

Fenerbahçe’yi Albayrak karşıladı

öncesi 'dan 'ye sıcak bir karşılama geldi... Fenerbahçe yönetimini kimse karşılamadı fakat takım kafilesini 2. Başkan Albayrak ağırladı.

öncesi 'dan 'ye sıcak bir karşılama geldi... Sarı-lacivertli kafileyi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stat girişinde karşıladı. Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular otobüsten inerken el sallayarak, 'Hoşgeldiniz' dedi. Albayrak, otobüs şoförünün de yanına giderek elini sıktı ve bir süre sohbet etti.

  1. 29.9.2019
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