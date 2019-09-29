Birlik beraberlik
G.Saray ve F.Bahçe birbirlerine bir kez daha diş geçiremedi ve 3’ü golsüz olmak üzere son 5 karşılaşma berabere bitti. 1986 yılından bu yana ilk kez böyle bir istatistik ortaya çıktı
SERİ 39 MAÇA ÇIKTI
2004-2007 yıllarında oynanan 11 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir maç dahi berabere tamamlanmamıştı. Bu arada Galatasaray, dün akşam da kazanamadı ama Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekomn Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ancak bu durum taraftarlarını çok da mutlu etmeye yetmedi. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, salı akşamı PSG karşısında puan arayacak.
SON 30 YILIN EN KÖTÜ G.SARAY'I
İlk 6 haftada 9 puan toplayabilen Galatasaray, üç puanlı sistemde 7 puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon) Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı.
GALİBİYET NEYMAR'DAN
Cimbom'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı konuk edeceği Paris Saint-Germain lig maçında Bordeaux'yu 1-0 yendi. Ligue 1'in 8. haftasında oynanan karşılaşmada PSG, deplasmanda Bordeaux'yu Neymar'ın 70. dakikada attığı golle mağlup etti. Bu arada Diagne'nin 2 gol attığı maçta Club Brugge da Mechelen'i 5-0 yendi.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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