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29 Eylül 2019, Pazar
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Birlik beraberlik

Birlik beraberlik

G.Saray ve F.Bahçe birbirlerine bir kez daha diş geçiremedi ve 3’ü golsüz olmak üzere son 5 karşılaşma berabere bitti. 1986 yılından bu yana ilk kez böyle bir istatistik ortaya çıktı

Galatasaray- derbilerinde galibiyet unutuldu. Günler öncesinden tartışmaları başlayan ve 'dünya derbisi' olarak kabul edilen rekabette taraflar maç kazanamaz oldu. Dün akşam da 'da karşı karşıya gelen iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. ve Fenerbahçe arasındaki, üçü golsüz olmak üzere son 5 derbi beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında en son Nisan 1984-Mart 1986 arasında 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı

SERİ 39 MAÇA ÇIKTI
2004-2007 yıllarında oynanan 11 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir maç dahi berabere tamamlanmamıştı. Bu arada Galatasaray, dün akşam da kazanamadı ama Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekomn Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ancak bu durum taraftarlarını çok da mutlu etmeye yetmedi. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, salı akşamı PSG karşısında puan arayacak.

SON 30 YILIN EN KÖTÜ G.SARAY'I
İlk 6 haftada 9 puan toplayabilen Galatasaray, üç puanlı sistemde 7 puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon) 'e en kötü başlangıcını yaptı.

GALİBİYET NEYMAR'DAN
Cimbom'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı konuk edeceği Paris Saint-Germain lig maçında Bordeaux'yu 1-0 yendi. Ligue 1'in 8. haftasında oynanan karşılaşmada PSG, deplasmanda Bordeaux'yu Neymar'ın 70. dakikada attığı golle mağlup etti. Bu arada Diagne'nin 2 gol attığı maçta da Mechelen'i 5-0 yendi.
  1. 29.9.2019
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