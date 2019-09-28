Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynanacak derbi ile 390. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 üstünlüğü bulunuyor.

390. RANDEVU

110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

GALTASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev maçın VAR hakemi Koray Gencerler olurken; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

LİGDE 125. HEYECAN

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 41 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 118 gol atma başarısı gösterdi.

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 4'ü eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY GOL ATMAKTA ZORLANMIYOR

Galatasaray, 38 maçlık yenilmezlik serisinde gol bulmakta zorlanmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu.

FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM STADI'NDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray'a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.