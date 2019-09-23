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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Yok artık ! Malatya maçında 227 milyon lira...

Yok artık Galatasaray! Malatya maçında 227 milyon lira...

'da 'in BTCTürk mücadelesinin ilk 11'inde rotasyona gitmesinin ardından yedek kulübesindeki yıldızlar göz kamaştırdı. Falcao ve Lemina gibi isimlerin yedek başladığı kulübenin değeri 35 milyon euroyu (227 milyon TL) aştı.

, 13 Eylül'de ligde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşırken, 18 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk oldu. Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom'da, ve gibi yıldızlar, yedek soyundu.

EN PAHALASI...

Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun piyasa değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.

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