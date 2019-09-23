Yok artık Galatasaray! Malatya maçında 227 milyon lira...
Galatasaray'da Fatih Terim'in BTCTürk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde rotasyona gitmesinin ardından yedek kulübesindeki yıldızlar göz kamaştırdı. Falcao ve Lemina gibi isimlerin yedek başladığı kulübenin değeri 35 milyon euroyu (227 milyon TL) aştı.
Galatasaray, 13 Eylül'de ligde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşırken, 18 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk oldu. Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom'da, Mario Lemina ve Radamel Falcao gibi yıldızlar, yedek soyundu.
EN PAHALASI...
Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun piyasa değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.
- 23.09.2019
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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Yeni stoperler: Necip-Atiba
Toplam 1
Yorum
savaş Necipten bir şey olmaz.Atiba daha iyi.Hem sonra yenilere şans verilmeye devam edilirse BJK iyi bir takım olacaktır.Biraz sabır.
Yok artık Galatasaray! Malatya maçında 227 milyon lira... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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