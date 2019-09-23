Aslan'da seri sonu

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean-Micheal Seri sarı-kırmızılı forma ile ilk golüne ulaştı. Sezona pek hazır girmeyen Fildişi Sahilli orta saha, 2. haftadaki Konyar maçında direkt kırmızı kart görerek 2 maç ceza almıştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında formasına kavuşan Seri, Belçika'da 90 dakika mücadele etmişti. Süper Lig'de Kayseri ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran Seri, Yeni Malatyaspor deplasmanında ise ilk 11'de görev yaptı.

İLK KAFA GOLÜ

Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasına iyi yükselen Seri, kafa vuruşuyla kaleci Farnolle'ü mağlup etti. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 192'inci lig maçında ilk kafa golünü Galatasaray formasıyla Yeni Malatyaspor'a karşı buldu. Karşılaşmanın kalan kısmında büyük özveriyle oynayan Jean-Michael Seri, kaybedilen 2 puana çare olamadı.

32 KARŞILAŞMAYLA AYNI SAYIYI YAKALADI

Galatasaray formasıyla üçüncü Süper Lig maçında ilk golünü atan Jean Michael Seri, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 32 karşılaşmayı aynı sayıda golle bitirmişti.

16 BİN TARAFTAR MAÇA KOŞTU

Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanın 15 bin bileti satıldı. Galatasaray için ayrılan bin 250 kişilik koltuğun biletleri de tükendi. İki takım taraftarları, ellerinde sarıkırmızılı bayraklarla takımlarına büyük destek verdi.