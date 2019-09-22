BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında perde Cuma günü oynanan Göztepe-Konyaspor mücadelesiyle açıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yeni transfer Falcao'nun golüyle deviren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta ise BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Fatih Terim, maç öncesi özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi öncesi hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi. İşte BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri.