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BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 5. haftasında perde Cuma günü oynanan Göztepe-Konyaspor mücadelesiyle açıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yeni transfer Falcao'nun golüyle deviren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta ise BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Fatih Terim, maç öncesi özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi öncesi hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi. İşte BTC Türk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri.
22 Eylül 2019 Pazar 01:51
Güncelleme: 22.09.2019 02:08
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Devler Ligi'nde Brugge'den istediğini alarak dönen Galatasaray gözünü bugün oynayacağı Malatyaspor karşılaşmasına çevirdi.
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İmparator Fatih Terim, kulübede olamayacağı Yeni Malatya maçı için özel bir toplantı yaptı. Usta hoca "Derbi öncesi hata istemiyorum. Kazanıp geleceğiz" dedi.
Fatih Terim, Avrupa Kupası dönüşleri sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.
İmparator "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Kendi evimizdeki bu maç öncesi hata yapma lüksümüz yok. Yeni Malatyaspor güçlü bir takım. Sezona da iyi başladılar. Maça iyi konsantre olun. Derbiyi değil, Malatya'yı düşünün" ifadelerini kullandı.
SKORA GÖRE ANDONE Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hücumda Radamel Falcao'yu kullanacak. İmparator'un B Planı da hazır. Skora ve oyunun gidişatına göre cezası sona eren Andone de şans bulabilir.