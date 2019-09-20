Nzonzi ve Nando!

Teknik heyet, Brugge maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir analiz yaptı. Sarı-kırmıızlı hocalar, Steven Nzonzi ile Fernando Muslera'nın performanslarına tam not verdi. Galatasaray, sabaha karşı İstanbul'a inerken sarı kırmızılı teknik heyet 90 dakikayı uçakta tekrar izleyip analizini yaptı. Fizik olarak yüzde 100 hazır olmayan Lemina yine performans olarak sınıfı geçemedi.