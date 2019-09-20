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20 Eylül 2019, Cuma
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Nzonzi ve Nando!

Nzonzi ve Nando!

Teknik heyet, Brugge maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir analiz yaptı. Sarı-kırmıızlı hocalar, Steven Nzonzi ile 'nın performanslarına tam not verdi.

Teknik heyet, Brugge maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir analiz yaptı. Sarı-kırmıızlı hocalar, Steven Nzonzi ile 'nın performanslarına tam not verdi. , sabaha karşı 'a inerken sarı kırmızılı teknik heyet 90 dakikayı uçakta tekrar izleyip analizini yaptı. Fizik olarak yüzde 100 hazır olmayan Lemina yine performans olarak sınıfı geçemedi.

  1. 20.9.2019
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