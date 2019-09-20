Nzonzi ve Nando!
Teknik heyet, Brugge maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir analiz yaptı. Sarı-kırmıızlı hocalar, Steven Nzonzi ile Fernando Muslera'nın performanslarına tam not verdi.
Teknik heyet, Brugge maçı sonrasında sıcağı sıcağına bir analiz yaptı. Sarı-kırmıızlı hocalar, Steven Nzonzi ile Fernando Muslera'nın performanslarına tam not verdi. Galatasaray, sabaha karşı İstanbul'a inerken sarı kırmızılı teknik heyet 90 dakikayı uçakta tekrar izleyip analizini yaptı. Fizik olarak yüzde 100 hazır olmayan Lemina yine performans olarak sınıfı geçemedi.
- 20.9.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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