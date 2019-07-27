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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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'dan Falcao paylaşımı!

Monaco'dan Falcao paylaşımı!

'a transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü dün kulübünün Portekiz kampına dahil olmuştu. Fransız ekibi bugün yaptığı paylaşımla yıldız futbolcunun geleneksel yürüyüşe katıldığını yazdı.

'ın Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin yerine düşündüğü Kolombiyalı golcü , dün takımı 'nun Portekiz'deki kampına katılmıştı.

Fransız Kulübü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı Falcao paylaşımının altına "Falcao Portekiz kampında takıma katıldı ve geleneksel yürüşte yer aldı" yorumunu düştü.

Monaco'nun bu gönderisinin altına sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı.


  1. 27.07.2019
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