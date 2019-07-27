Monaco'dan Falcao paylaşımı!
Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao dün kulübünün Portekiz kampına dahil olmuştu. Fransız ekibi bugün yaptığı paylaşımla yıldız futbolcunun geleneksel yürüyüşe katıldığını yazdı.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin yerine düşündüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, dün takımı Monaco'nun Portekiz'deki kampına katılmıştı.
Fransız Kulübü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı Falcao paylaşımının altına "Falcao Portekiz kampında takıma katıldı ve geleneksel yürüşte yer aldı" yorumunu düştü.
Monaco'nun bu gönderisinin altına sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağdırdı.
- 27.07.2019
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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