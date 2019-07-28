İşte Galatasaray'ın Bordeaux 11'i!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak. Fatih Terim bu zorlu hazırlık karşılaşması öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, as kadroda düşündüğü isimlerle sahada olacak.
28 Temmuz 2019 Pazar 00:39
Güncelleme: 28.07.2019 01:09
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.
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Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanacak maç bugün Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndak bugün TSİ 17.30'da başlayacak.
Fatih Terim, bu maçta as oyuncularına şans vermek istiyor.
Avusturya kampında oynanan ilk hazırlık karşılaşmasında Leipzig'e 3-2 kaybetmiş, ikinci karşılaşmada ise Alman ekibi Augsburg'a 4-1 mağlup olmuştu.
Terim bu maçı kazanarak, oyuncularına galip gelme psikolojisini sezon öncesinden aşılamak istiyor.