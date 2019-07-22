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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Seri’den prim kazanacak

Seri’den prim kazanacak

1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro'luk satın alma bedeli ile Fulham'dan 'yi kiraladı. , sözleşmesine özel madde koydurdu.

1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro'luk satın alma bedeli ile Fulham'dan 'yi kiraladı. ekibi bir önceki sezon 30 milyon euro'ya aldığı Seri'yi 'a, Championship'e ait maaş skalası kuralı yüzünden göndermek zorunda kaldı. Seri, 'da başarılı olur ve Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterip 18 milyon euro'dan daha yüksek bir bedel ödemeyi kabul eden bir takım çıkarsa Galatasaray bu oran üzerinden yüzde alacak. Eğer Seri, 20 milyon euro'ya giderse, Galatasaray 200 bin euro prim kazanacak.
  1. 22.7.2019
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