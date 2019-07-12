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12 Temmuz 2019, Cuma
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'a doğru

Okan Kocuk Galatasaray'a doğru

Kariyerine ’de devam etmek isteyen ve ’a veda hazırlığında olan kaleci ’un ismi ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.

'nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen yönetimi, 'nin MKE Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını 'a çevirdi.

Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken; transfere ilişkin son kararı teknik direktör 'in vereceği belirtildi.

Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtarnamesinin sona ermesine 1 gün kala fedakârlık örneği göstererek kulüpten alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir takıma olması halinde 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandıracak. Buna göre; sarı-kırmızılı ekibin transferde mutabakat sağlamasının ardından 450 bin Euro karşılığında Okan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Geçen sezonun başında 'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Genç eldiven, daha önce tarafından A 'a da davet edilmişti.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 12:00
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