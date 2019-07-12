Okan Kocuk Galatasaray'a doğru
Kariyerine Spor Toto Süper Lig’de devam etmek isteyen ve Bursaspor’a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk’un ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.
Fernando Muslera'nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Okan Kocuk'a çevirdi.
Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken; transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği belirtildi.
Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtarnamesinin sona ermesine 1 gün kala fedakârlık örneği göstererek kulüpten alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir takıma transfer olması halinde 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandıracak. Buna göre; sarı-kırmızılı ekibin transferde mutabakat sağlamasının ardından 450 bin Euro karşılığında Okan'ı kadrosuna katması bekleniyor.
Geçen sezonun başında Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Genç eldiven, daha önce Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet edilmişti.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 12:00
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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