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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Şenyürek ’da

Şenyürek Galatasaray’da

'ın Sultanları bir iç, bir de imza attı. Sarı-kırmızılılar geçen sezonu 'de tamamlayan oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

'ın Sultanları bir iç, bir de imza attı. Sarı-kırmızılılar geçen sezonu 'de tamamlayan oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu forvet / pivot pozisyonunda oynuyor. Aslan'da geçen sezon 45 maçta forma giyen Victoria Macaulay ile de 1 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Macaulay şu anda WNBA'de Chicago takımında forma giyiyor.

  1. 10.7.2019
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