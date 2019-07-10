Şenyürek Galatasaray’da
Galatasaray'ın Sultanları bir iç, bir de dış transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan milli takım oyuncusu Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın Sultanları bir iç, bir de dış transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan milli takım oyuncusu Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu forvet / pivot pozisyonunda oynuyor. Aslan'da geçen sezon 45 maçta forma giyen Victoria Macaulay ile de 1 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Macaulay şu anda WNBA'de Chicago takımında forma giyiyor.
- 10.7.2019
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