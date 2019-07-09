Fatih Terim Deniz Türüç için ısrarcı
Geçtiğimiz sezonun ardından transferin gözde isimlerinden olan Deniz Türüç, 3 büyüklerin radarına girmişti. Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da yıldız futbolcuyu isterken, teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ardından transferin gözde isimlerinden olan Deniz Türüç, 3 büyüklerin radarına girmişti. G.Saray ile birlikte F.Bahçe ve Beşiktaş da yıldız futbolcuyu isterken, teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi. Terim'in yönetime, "Deniz, takıma büyük katkı sağlayacak bir isim. Tüm şartları zorlayalım ve onu kaptırmayalım" dediği öğrenildi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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