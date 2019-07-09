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09 Temmuz 2019, Salı
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için ısrarcı

Fatih Terim Deniz Türüç için ısrarcı

Geçtiğimiz sezonun ardından transferin gözde isimlerinden olan , 3 büyüklerin radarına girmişti. Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve da yıldız futbolcuyu isterken, 'in bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ardından transferin gözde isimlerinden olan , 3 büyüklerin radarına girmişti. G.Saray ile birlikte F.Bahçe ve da yıldız futbolcuyu isterken, 'in bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi. Terim'in yönetime, "Deniz, takıma büyük katkı sağlayacak bir isim. Tüm şartları zorlayalım ve onu kaptırmayalım" dediği öğrenildi.

  1. 9.7.2019
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