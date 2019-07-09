Fatih Terim Deniz Türüç için ısrarcı

Geçtiğimiz sezonun ardından transferin gözde isimlerinden olan Deniz Türüç, 3 büyüklerin radarına girmişti. G.Saray ile birlikte F.Bahçe ve Beşiktaş da yıldız futbolcuyu isterken, teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi. Terim'in yönetime, "Deniz, takıma büyük katkı sağlayacak bir isim. Tüm şartları zorlayalım ve onu kaptırmayalım" dediği öğrenildi.