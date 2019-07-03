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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trezeguet isyan etti

Trezeguet isyan etti

, ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın." dedi.

, ve Watford'un kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Trezeguet isyan bayrağını açtı. Mısırlı futbolcu, yönetimine ayrılmak istediğini net şekilde bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu "Beni isteyen kulüplerden biriyle anlaşın. Kariyerimde yeni bir maceraya atılmak istiyorum" ifadelerini kullandı. nin Kasımpaşa ile 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

KAPTAN KESİN KALACAK
Sarı-kırmızılıların kaptanı , kulüple yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamamıştı. Ancak 'in "Mutlaka kalsın" dediği tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalanacak. Eşi Cemre İnan ile ABD'de tatilde olan 34 yaşındaki futbolcu, dönünce Cimbom'a imzayı atacak.

  1. 3.7.2019
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