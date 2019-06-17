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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'ya yeni öneri

Sevilla'ya yeni öneri

'ın ısrarı devam ediyor. ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve ülkesinden gelen teklifleri reddeden Arjantinli oyuncu için Galatasaray'ın teklifini arttıracağı belirtildi.

'ın ısrarı devam ediyor. ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve ülkesinden gelen teklifleri reddeden Arjantinli oyuncu için Galatasaray'ın teklifini arttıracağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar daha önce Banega için 3.5 milyon euro önermiş ancak kabul görmemişti. 6 milyon euro isteyen Sevilla ile ortak bir noktada buluşulması bekleniyor.

BANEGA'NIN YERİNE HAGİ
Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Monchi, Devler Ligi bileti alınamaması sebebiyle takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Banega'nın yerini Ianis Hagi ile doldurmayı planlıyor. Haberde; Constanta'nın sahibi ve hocası Gheorghe Hagi'nin Sevilla'dan gelen 3 milyon euroluk teklifi düşük bulduğu belirtildi.

  1. 17.6.2019
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