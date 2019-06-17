Sevilla'ya yeni öneri
Galatasaray'ın Banega ısrarı devam ediyor. Sevilla ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve ülkesinden gelen teklifleri reddeden Arjantinli oyuncu için Galatasaray'ın teklifini arttıracağı belirtildi.
BANEGA'NIN YERİNE HAGİ
Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre; Monchi, Devler Ligi bileti alınamaması sebebiyle takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Banega'nın yerini Ianis Hagi ile doldurmayı planlıyor. Haberde; Constanta'nın sahibi ve hocası Gheorghe Hagi'nin Sevilla'dan gelen 3 milyon euroluk teklifi düşük bulduğu belirtildi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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