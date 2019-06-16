Feghouli’ye yeni görev - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Feghouli’ye yeni görev

Feghouli’ye yeni görev

Feghouli’ye yeni görev

'nın beklenen bonservis bedeliyle satılması halinde 'ye büyük iş düşecek. İki sezondur formasını giydiği 'da 8 numara pozisyonunda görev yapan Cezayirli futbolcu, Belhanda'nın yokluğunda olarak değerlendirilecek.

'nın beklenen bonservis bedeliyle satılması halinde 'ye büyük iş düşecek. İki sezondur formasını giydiği 'da 8 numara pozisyonunda görev yapan Cezayirli futbolcu, Belhanda'nın yokluğunda olarak değerlendirilecek.
  1. 16.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Feghouli’ye yeni görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN