‘Banega’yı isteyen bizi ikna etmeli’
Cimbom'un temas halinde olduğu iddia edilen Banega için Sevilla'dan açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Boca Juniors'ın da istediği 30 yaşındaki orta sahayı satmaya sıcak bakmadıklarını belirtti.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
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irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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