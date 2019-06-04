Ryan Babel'de geri sayım başladı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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'de geri sayım başladı

Ryan Babel'de geri sayım başladı

Ryan Babel, 'ı bekliyor. Sarıkırmızılı ekibin, Hollandalı oyuncu ile bu hafta 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. ile devam eden 'Sattığın kadar al' anlaşması Babel'i, Galatasaray'a yaklaştırırken Terim'in yıldız oyuncuyla ilgili diğer bir başka düşüncesi ise forvette de oynayabilmesi...

, 'ı bekliyor. Sarıkırmızılı ekibin, Hollandalı oyuncu ile bu hafta 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. ile devam eden 'Sattığın kadar al' anlaşması Babel'i, Galatasaray'a yaklaştırırken Terim'in yıldız oyuncuyla ilgili diğer bir başka düşüncesi ise forvette de oynayabilmesi... Mitroglou'nun sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Hollandalı oyuncu, Diagne'ye alternatif olarak kullanılacak.

FALCAO LİSTEDE DEĞİL!
Fransız basını, Galatasaray'ın, Monaco'dan ayrılma kararı alan Falcao'yu istediği iddiasını ortaya atmıştı. Kolombiyalı golcünün, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddiası büyük ses getirirken gözler yönetime çevrildi. Ancak Falcao için şu ana kadar Terim'den talep gelmediği belirtildi.

  1. 4.6.2019
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