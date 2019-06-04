Ryan Babel'de geri sayım başladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı bekliyor. Sarıkırmızılı ekibin, Hollandalı oyuncu ile bu hafta 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. UEFA ile devam eden 'Sattığın kadar al' anlaşması Babel'i, Galatasaray'a yaklaştırırken Terim'in yıldız oyuncuyla ilgili diğer bir başka düşüncesi ise forvette de oynayabilmesi...
Ryan Babel, Galatasaray'ı bekliyor. Sarıkırmızılı ekibin, Hollandalı oyuncu ile bu hafta 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. UEFA ile devam eden 'Sattığın kadar al' anlaşması Babel'i, Galatasaray'a yaklaştırırken Terim'in yıldız oyuncuyla ilgili diğer bir başka düşüncesi ise forvette de oynayabilmesi... Mitroglou'nun sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Hollandalı oyuncu, Diagne'ye alternatif olarak kullanılacak.
FALCAO LİSTEDE DEĞİL!
Fransız basını, Galatasaray'ın, Monaco'dan ayrılma kararı alan Falcao'yu istediği iddiasını ortaya atmıştı. Kolombiyalı golcünün, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddiası büyük ses getirirken gözler yönetime çevrildi. Ancak Falcao için şu ana kadar Terim'den talep gelmediği belirtildi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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