Galatasaray İlyas Tüfekçi'nin yüzünü böyle güldürdü!

Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavi görüyor. Galatasaray efsanesinin, İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna gülümsemesi dikkat çekti.

İlkin Tüfekçi, twitter hesabından yaptığı paylaşımda ,"Şampiyonluk tam da böyle bir şey! Duasını eksik etmeyen herkese çok teşekkür... #ilyastüfekçi Dualarla, inançla, azimle..." yazarak bu videoyu paylaştı;

Videonun altına tüm takım taraftarlarından çok sayıda geçmiş olsun dileği iletildi...

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlyas Tüfekçi, 3 Şubat 1960 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Adnan Tüfekçi'dir. İlkokulu bitirdikten sonra babası Almanya'da kaynakçı olarak çalışmak üzere 1971 yılında ailece Almanya'ya gittiler. Almanya'da ortaokula giderken futbola başladı. Kerim Tüfekçi adında bir abisi vardır.

İlyas Tüfekçi, Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye' ye getirilen oyuncular jenerasyonunun ilk futbolcularından biri olan İlyas, VFB Stuttgart ve Schalke 04 formaları altında gösterdiği performansla A Milli takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken atmıştır.

1984 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır. 1986 senesinde Fenerbahçe ile anlaşamamış Jupp Derwall yönetimindeki Galatasaray'a transfer olmuştur. Burada da başarıdan başarıya koşan İlyas, Galatasaray'ın 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselmesinde pay sahibi olmuştur.

İlyas Tüfekçi, toplamda 28 kez milli takımlarda oynamıştır.

1992 yılında Zeytinburnuspor'da oynarken sezon sonunda aktif futbol hayatından çekilmiştir. 1993 yılında Macaristan'da Budapeşte üniversitesinde uluslararası teknik direktörlük kursunu bitirdi. 1994 yılından 2010 yılına kadar çeşitli kulüp ve liglerde teknik direktörlük yaptı.

2010 yılı mayısından itibaren TFF maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak milli takımlarda görev yaptı.

İlyas Tüfekçi, Hikmet Tüfekçi ile evli olup dizi oyunculuğu yapan İlkin Tüfekçi adında bir kızı vardır.

İlyas Tüfekçi'ye 2013 yılında Motor Nöron (Motor nöron hastalığı ALS hastalığının da bağlı olduğu beyinden sinirlere giden iletişimdeki arızadan dolayı kaynaklanan bir hastalık) teşhisi konuldu.