Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

2 Haziran 2019 Pazar 08:36 Güncelleme: 02.06.2019 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





