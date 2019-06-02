Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.
2 Haziran 2019 Pazar 08:36 Güncelleme: 02.06.2019 08:36
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray temsil edecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Galibiyet priminin 2.7 milyon Euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! İşte torbalar

Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak...

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