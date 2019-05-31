Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Hattı programında adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli ile ilgili "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." ifadelerini kullandı.
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- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 15:11
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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