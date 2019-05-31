Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotellil'yi konuşuyor"
31 Mayıs 2019, Cuma
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Flaş açıklama! " yönetimi 'yi konuşuyor"

Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"

A Spor yorumcusu , Hattı programında adı ile anılan Mario ile ilgili "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'i 69 puanla lider tamamlayarak şampiyon olan 'da çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edebilecek kadro kurmanın hesaplarını yaparken gündeme bomba gibi bir gelişme düştü. A Spor'da 'transfer Hattı' programında yaptığı açıklamada "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." dedi.

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Nevzat Dindar:

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 15:11
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