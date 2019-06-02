Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar da belli oldu. Devler Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Peki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip kulüp hangisi? Hangi kulüp kaç kez Devler Ligi'nde boy gösterdi? İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 23:07 Güncelleme: 02.06.2019 23:51
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 21 takım belli oldu. Peki o kulüpler arasında en tecrübelileri hangisi? Galatasaray listede kaçıncı? İşte detaylar...

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İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!

LOKOMOTIV MOSKOVA - 5

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!

NAPOLI - 6

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!

LILLE - 6

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!
İşte Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımları!

ZENIT - 7

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