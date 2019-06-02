Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar da belli oldu. Devler Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Peki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip kulüp hangisi? Hangi kulüp kaç kez Devler Ligi'nde boy gösterdi? İşte detaylar...

2 Haziran 2019 Pazar 23:07 Güncelleme: 02.06.2019 23:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





