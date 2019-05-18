Fernandes’in ‘dev’ hayali
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fernandes’in ‘dev’ hayali

Fernandes’in ‘dev’ hayali

Lokomotiv ile sözleşme yenilemeyen kendisini isteyen ’a mesaj yolladı.

Portekizli futbolcunun menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj ilettiği ve " formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.


  1. 18.5.2019
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