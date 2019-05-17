Dev maç Cüneyt Çakır’ın – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Dev maç ’ın

Dev maç Cüneyt Çakır’ın

, ile arasındaki ‘şampiyonluk maçına’ en güvendiği hakem olan Çakır’ı atadı.

'de son haftalarda yaşanan hakem tartışmalarının ardından , tahmin edilen atamayı gerçekleştirdi. Kurul, bu pazar oynanacak ve kazananın şampiyonluğa ulaşacağı - mücadelesine en güvendiği isim olan 'ı atadı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Halil Umut Meler olacak. VAR hakemi ise sonradan belirlenecek.



ÇAKIR, VAR'DA NE YAPTI?
* Çakır bu sezon 16 kez VAR'a gitti.
* Gol kararı verdiği 5 pozisyonun 3'ünü VAR incelemesi sonrası iptal etti.
* Penaltı verdiği 2 pozisyonda da kararını değiştirdi.
* Çakır, penaltı çalmadığı 6 pozisyonda VAR'a baktı. 3'ünde kararını değiştirmedi, 3'ünde incelemenin ardından penaltı verdi.
* Çakır gol kararı vermediği iki pozisyon için VAR'a başvurdu. Bu kararların 1 tanesini gol olarak geçerli saydı.

DEJAVU OLABİLİR
Cüneyt Çakır geçen sezon Aslan'ın ile oynadığı son hafta karşılaşmasına atanmıştı. Aslan, Başakşehir'i yenerse, Çakır üst üste 2. G.Saray şampiyonluğu görecek.

  1. 17.5.2019
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