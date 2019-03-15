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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Yüksek gerilim

Yüksek gerilim

Geçen Ekim ayında ortaya çıkan kulübe bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141'inin evraklarında sahte imza tespit edilmesi konusu 'in canını ciddi anlamda sıkıyor.

Liseliler konuyu 'hayat memat' meselesi haline getirirken, Cengiz ise konunun üzerine giden liselilere 'olay savcılığa verildiği anda çift taraflı üzüntü olur' sözleriyle aba altında sopa gösterdi. Bu durum liselileri daha da kızdırdı ve tepkileri artırdı.

REST ÇEKTİ

Başkan , 'nda 23 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda "Beni mali açıdan ibra etmeyin" diyerek rest çekmesi ise önümüzdeki günlerin yönetim için oldukça sıkıntılı geçmesi anlamına geliyor.
  1. 15.3.2019
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