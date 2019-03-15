Yüksek gerilim
Geçen Ekim ayında ortaya çıkan kulübe bu yıl üyelik için başvuran Galatasaray Lisesi mezunu 210 kişinin 141'inin evraklarında sahte imza tespit edilmesi konusu Mustafa Cengiz'in canını ciddi anlamda sıkıyor.
REST ÇEKTİ
Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda 23 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda "Beni mali açıdan ibra etmeyin" diyerek rest çekmesi ise önümüzdeki günlerin yönetim için oldukça sıkıntılı geçmesi anlamına geliyor.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Yüksek gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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