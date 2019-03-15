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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Silva’nın alternatifi

Silva’nın alternatifi Onyekuru

Everton'dan kiralanan Henry , performansı ile Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için son olarak ve İtalyan gazetelerinden Sevilla iddiası ortaya atıldı. İspanyol ekibin, öncelikle Milan'dan Andre Silva'nın bonservisini almak istediği, anlaşma sağlanamaması halinde ise 'ya yöneleceği iddia edildi
  1. 15.3.2019
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