Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
15 Mart 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 26'ncı haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp, karayolu ile Bursa'ya hareket edecek.

  1. 15.03.2019
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