Divan kurulu toplanıyor
Galatasaray, Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, yarın 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Galatasaray, Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, yarın 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Üyelerden Fabrizio Casaretto'nun "Hedging (Finansal Korunma)" konulu bir sunum yapacağı toplantıda güncel konular da masaya yatırılacak.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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