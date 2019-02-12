Divan kurulu toplanıyor – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Divan kurulu toplanıyor

Divan kurulu toplanıyor

Galatasaray, , yarın 13.30'da 'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray, , yarın 13.30'da 'nda gerçekleştirilecek. Üyelerden Fabrizio Casaretto'nun "Hedging (Finansal Korunma)" konulu bir sunum yapacağı toplantıda güncel konular da masaya yatırılacak.

  1. 12.2.2019
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