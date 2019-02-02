Fatih Terim'in babası Talat Terim yoğun bakımda
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'in babası yoğun bakımda

Fatih Terim'in babası Talat Terim yoğun bakımda

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'ın teknik patronu , bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan babası için 'ya hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu 'da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü 'in babası 'in tedavisi sürüyor. karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktı. Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"DAYAN DEDEM"

Fatih Terim'in kızları Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

  1. 2.2.2019 23:16
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