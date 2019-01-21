Galatasaray kafilesi Bolu'da
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı.
Sarı-kırmızlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelenen maç için yeniden Bolu'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti.
Takımın konaklayacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.
Sarı kırmızı taraftarlar, takım otobüsünden inen teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunup, takım atkısı ile çiçek verdi.
- 21.1.2019 19:05
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Galatasaray kafilesi Bolu'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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