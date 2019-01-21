Galatasaray kafilesi Bolu'da
21 Ocak 2019, Pazartesi
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kafilesi Bolu'da

Galatasaray kafilesi Bolu'da

son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig takımlarından 'a konuk olacak , kente ulaştı.

Sarı-kırmızlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelenen maç için yeniden Bolu'ya geldi ve konaklayacağı otele yerleşti.

Takımın konaklayacağı otel önünde bekleyen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak karşıladı.

Sarı kırmızı taraftarlar, takım otobüsünden inen teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunup, takım atkısı ile çiçek verdi.

  1. 21.1.2019 19:05
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